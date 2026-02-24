Фото: поліція

Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно жительці Львова, яка стріляла по мікроавтобусу ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Наразі обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне 44-річній обвинуваченій загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася вранці 2 лютого на вулиці Космічній у Львові. Жінка кілька разів ударила по лобовому склу мікроавтобуса Volkswagen, у якому перебувала група оповіщення. Коли авто рушило, вона вистрелила з травматичної зброї та розбила заднє скло. На щастя, ніхто не постраждав.