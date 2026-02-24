Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника штабу однієї з військових частин на Черкащині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Під час ранкового шикування через раптово виниклий конфлікт офіцер наказав п’ятьом солдатам стати на коліна перед строєм. Після цього він підійшов до одного з військовослужбовців і завдав йому близько десяти ударів руками та ногами по голові й обличчю. Постраждалого госпіталізували.

Наступного дня слідчі ДБР затримали посадовця. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень військовою службовою особою).

Офіцеру загрожує до 12 років тюрми. Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави.

Окремо слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність офіцера до побиття ще двох військовослужбовців.

Досудове розслідування триває.

