14:59  21 лютого
У Києві сталася бійка між місцевими мешканцями і ТЦК
11:31  21 лютого
РФ завдала авіаудару по Сумах
09:19  21 лютого
У Києві знову погіршилась якість повітря
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2026, 08:56

На 10 шлюбів в Україні припадає 7 розлучень – статистика

21 лютого 2026, 08:56
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Понад 165 тисяч шлюбів і 124 тисячі розлучень зафіксували в Україні у 2025 році. Шлюбів побільшало на 10%, водночас розлучень стало менше на 12%. Наразі на 10 шлюбів припадає 7 розлучень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Опендатабот.

Для порівняння, у кризовому 2024 році кількість нових та розірваних шлюбів була майже однакова, а у 2021 році – 10 шлюбів на 6 розлучень.

Переважно, розлучаються українці у суді: 98 503 випадки торік. Судових розірвань шлюбів за рік поменшало на 9%. А от кількість розлучень у ДРАЦС скоротилась помітніше, аж на 23% – загалом 26 282 випадки.

Як повідомлялось, українці перед повномасштабною війною уклали 619,85 тисяч шлюбів. Водночас за час війни цей показник зменшився до 559,15 тисяч.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
статистика Опендатабот суспільство розлучення шлюб
В Україні може з'явитися нове свято
19 лютого 2026, 19:05
В Україні на понад чверть зросла кількість загиблих від ударів РФ мирних жителів
16 лютого 2026, 23:01
В Україні дозволили примусову евакуацію дітей без згоди батьків
10 лютого 2026, 22:51
Всі новини »
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
У Києві з каналізації дістали дітей, які заблукали у "лабіринтах"
21 лютого 2026, 18:02
Сили оборони атакували російські кораблі та літаки у тимчасово окупованому Криму
21 лютого 2026, 17:50
Прикордонники показали, як знищують піхоту і техніку окупантів на Південно-Слобожанському напрямку
21 лютого 2026, 17:36
На підприємстві в Київській області станок розчавив 35-річного чоловіка
21 лютого 2026, 17:07
В Одесі через обстріл РФ пошкоджено пам’ятку архітектури
21 лютого 2026, 16:46
За тиждень FPV-оператори СБУ знищили десятки одиниць бронетехніки та сотні БпЛА росіян
21 лютого 2026, 16:19
У Черкасах безкоштовно навчають німецької
21 лютого 2026, 15:55
Росіяни посилили тиск на фронті у Донецькій області
21 лютого 2026, 15:31
У Києві сталася бійка між місцевими мешканцями і ТЦК
21 лютого 2026, 14:59
У Києві внаслідок пожежі в будинку загинули дві людини
21 лютого 2026, 14:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »