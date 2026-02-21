На 10 шлюбів в Україні припадає 7 розлучень – статистика

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Понад 165 тисяч шлюбів і 124 тисячі розлучень зафіксували в Україні у 2025 році. Шлюбів побільшало на 10%, водночас розлучень стало менше на 12%. Наразі на 10 шлюбів припадає 7 розлучень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Опендатабот.

Для порівняння, у кризовому 2024 році кількість нових та розірваних шлюбів була майже однакова, а у 2021 році – 10 шлюбів на 6 розлучень.

Переважно, розлучаються українці у суді: 98 503 випадки торік. Судових розірвань шлюбів за рік поменшало на 9%. А от кількість розлучень у ДРАЦС скоротилась помітніше, аж на 23% – загалом 26 282 випадки.

Як повідомлялось, українці перед повномасштабною війною уклали 619,85 тисяч шлюбів. Водночас за час війни цей показник зменшився до 559,15 тисяч.