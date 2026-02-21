Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ на фронті
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських загарбників станом на ранок суботи, 21 лютого 2026 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.
Отже, РФ у війні з Україною станом на 21 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб;
- танків – 11 685 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од;
- артилерійських систем – 37 429 (+42) од;
- РСЗВ – 1 651 (+2) од;
- засоби ППО – 1 303 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 348 (+1) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од;
- крилаті ракети – 4 314 (+0) од;
- кораблі / катери – 29 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 295 (+183) од;
- спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
нагадаємо, Зеленський заявив, що США та РФ висунули Україні однакові умови завершення війни – це виведення українських військ із Донбасу.
