19 лютого 2026, 19:05

В Україні може з'явитися нове свято

19 лютого 2026, 19:05
В Україні можуть запровадити День української музики. В парламенті вже визначилися із датою свята

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За словами нардепа, голови підкомітету з питань музичної індустрії Олександра Санченка, з відповідним зверненням виступили представники музичної галузі, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав.

Пропонується відзначати День української музики щороку у третю суботу вересня – на згадку про фестиваль "Червона рута" 1989 року, який став знаковою подією для розвитку української культури.

Як повідомлялось, у липні 2023 року Верховна Рада змінила дату святкування Різдва та ще двох свят. За відповідний законопроєкт проголосував 241 народний депутат.

