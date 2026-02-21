На 10 браков в Украине приходится 7 разводов – статистика

иллюстративное фото: из открытых источников

Более 165 тысяч браков и 124 тысяч разводов зафиксировали в Украине в 2025 году. Браков увеличилось на 10%, в то же время разводов стало меньше на 12%. Сейчас на 10 браков приходится 7 разводов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Опендатабот.

Для сравнения, в кризисном 2024 году количество новых и расторгнутых браков было почти одинаковым, а в 2021 году – 10 браков на 6 разводов.

Преимущественно разводятся украинцы в суде: 98 503 случая в прошлом году. Судебных расторжений браков за год уменьшилось на 9%. А вот количество разводов в ДРАЦС сократилось заметнее, на 23% - в общей сложности 26 282 случая.

Как сообщалось, украинцы перед полномасштабной войной заключили 619,85 тысячи браков. В то же время, за время войны этот показатель уменьшился до 559,15 тысяч.