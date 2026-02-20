РФ проводить інфооперації з метою примусити Україну розколотися й капітулювати, а для того треба, щоб всі посварилися

Україна проводить інфооперації з метою пробудити європейських партнерів, над якими нависає війна, а для того треба показати, яких помилок наробила Україна

ілюстративне фото: з відкритих джерел

США проводять інфооперації з метою схилити очільників України до швидкої згоди на щось, що можна показати як успішну миротворчість, а для того треба показати, яка Україна слабка. Водночас показати дулю європейцям. Європейські країни проводять інфооперації з метою повернути США на їхнє місце гаранта європейської безпеки. Тим часом в Україні триває (абсолютно передчасно й безпідставно) передвиборча кампанія. Тим часом в США незабаром розпочнеться дуже важлива передвиборча кампанія. Тим часом в ключових європейських країнах триває крихка політична нестабільність. Ці внутрішньополітичні процеси впливають на зовнішню політику, і навпаки. Всі намагаються використати війну й зовнішню політику для вирішення внутрішніх проблем. Все, що ви побачите, буде спецоперацією всередині спецоперації, загорнутою у красиву обгортку, яка сама по собі є іншою спецоперацією.

