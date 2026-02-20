14:59  21 лютого
У Києві сталася бійка між місцевими мешканцями і ТЦК
11:31  21 лютого
РФ завдала авіаудару по Сумах
09:19  21 лютого
У Києві знову погіршилась якість повітря
Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
20 лютого 2026, 22:57

РФ проводить інфооперації з метою примусити Україну розколотися й капітулювати, а для того треба, щоб всі посварилися

20 лютого 2026, 22:57
Україна проводить інфооперації з метою пробудити європейських партнерів, над якими нависає війна, а для того треба показати, яких помилок наробила Україна
ілюстративне фото: з відкритих джерел
США проводять інфооперації з метою схилити очільників України до швидкої згоди на щось, що можна показати як успішну миротворчість, а для того треба показати, яка Україна слабка. Водночас показати дулю європейцям.

Європейські країни проводять інфооперації з метою повернути США на їхнє місце гаранта європейської безпеки.

Тим часом в Україні триває (абсолютно передчасно й безпідставно) передвиборча кампанія.

Тим часом в США незабаром розпочнеться дуже важлива передвиборча кампанія.

Тим часом в ключових європейських країнах триває крихка політична нестабільність.

Ці внутрішньополітичні процеси впливають на зовнішню політику, і навпаки.

Всі намагаються використати війну й зовнішню політику для вирішення внутрішніх проблем.

Все, що ви побачите, буде спецоперацією всередині спецоперації, загорнутою у красиву обгортку, яка сама по собі є іншою спецоперацією.

18 лютого 2026
07 серпня 2025
