РФ проводить інфооперації з метою примусити Україну розколотися й капітулювати, а для того треба, щоб всі посварилися
США проводять інфооперації з метою схилити очільників України до швидкої згоди на щось, що можна показати як успішну миротворчість, а для того треба показати, яка Україна слабка. Водночас показати дулю європейцям.
Європейські країни проводять інфооперації з метою повернути США на їхнє місце гаранта європейської безпеки.
Тим часом в Україні триває (абсолютно передчасно й безпідставно) передвиборча кампанія.
Тим часом в США незабаром розпочнеться дуже важлива передвиборча кампанія.
Тим часом в ключових європейських країнах триває крихка політична нестабільність.
Ці внутрішньополітичні процеси впливають на зовнішню політику, і навпаки.
Всі намагаються використати війну й зовнішню політику для вирішення внутрішніх проблем.
Все, що ви побачите, буде спецоперацією всередині спецоперації, загорнутою у красиву обгортку, яка сама по собі є іншою спецоперацією.