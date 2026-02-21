Герой України з Тернопільщини став новим командиром 32-ї окремої механізованої бригади

фото: 20 хвилин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "20 хвилин".

Ігор Дикун – випускник Національної академії сухопутних військ. Він воює з 2014 року та пройшов шлях від командира взводу до заступника командира 5-ї окремої штурмової бригади.

"Для мене велика честь очолити Сталеву бригаду. Я знаю ваш шлях і ціну кожного метра нашої землі", – заявив він.

Майор Дикун наголосив, що кожне життя для нього – цінне, а кожне бойове рішення має бути продуманим.

Нагадаємо, на Донеччині загинув військовослужбовець із Тернопільщини, який влітку повернувся з полону. Йдеться про Миколу Мигу.