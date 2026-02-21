14:59  21 лютого
У Києві сталася бійка між місцевими мешканцями і ТЦК
11:31  21 лютого
РФ завдала авіаудару по Сумах
09:19  21 лютого
У Києві знову погіршилась якість повітря
21 лютого 2026, 10:18

Герой України з Тернопільщини став новим командиром 32-ї окремої механізованої бригади

21 лютого 2026, 10:18
фото: 20 хвилин
Уродженець Тернопільської області, майор Ігор Дикун, став новим командиром 32-ї окремої механізованої бригади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "20 хвилин".

Ігор Дикун – випускник Національної академії сухопутних військ. Він воює з 2014 року та пройшов шлях від командира взводу до заступника командира 5-ї окремої штурмової бригади.

"Для мене велика честь очолити Сталеву бригаду. Я знаю ваш шлях і ціну кожного метра нашої землі", – заявив він.

Майор Дикун наголосив, що кожне життя для нього – цінне, а кожне бойове рішення має бути продуманим.

Нагадаємо, на Донеччині загинув військовослужбовець із Тернопільщини, який влітку повернувся з полону. Йдеться про Миколу Мигу.

