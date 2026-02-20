На Київщині збудують сотні будинків для переселенців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Київській області збудують 200 будинків із інфраструктурою та робочими місцями для внутрішньо переміщених осіб

Як передає RegioNews, про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, йдеться про будівництво до 200 будинків із необхідною інфраструктурою та робочими місцями для мешканців. Це буде не тимчасове розміщення, а повноцінна інтеграція людей у Миронівську громаду.

"Проєкт реалізується у партнерстві держави, області, громади та бізнесу. Фінансування – комбіноване: бюджети різних рівнів, приватні інвестиції та донорська підтримка. Цю модель будемо масштабувати", – зазначив міністр.

Як повідомлялось, на Київщині викрито схему розтрати понад 10 млн грн при закупівлі шкільних укриттів. Двом директорам навчальних закладів уже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 6 років ув’язнення.