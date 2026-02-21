Українські військові знищили ще один російський гелікоптер

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сили оборони «приземлили» ще один російський гелікоптер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що це вже 348 уражений гелікоптер армії РФ. Інших деталей не розкривалося.

Окрім того, за час великої війни Сили оборони України також уразили 435 російських літаків, 1303 засоби ППО, 140 408 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 4314 крилатих ракет.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 лютого, втрати російських окупантів склали 1010 бійців. Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 1 258 890 осіб.