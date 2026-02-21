Колишньому військовому з Буковини, який кинув бойову гранату в поліцейських, загрожує довічне ув’язнення

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Жителя Буковини, який кинув бойову гранату в бік поліцейських, відправили під варту. Чоловік виявився колишнім військовим

Як передає RegioNews, про це повідомили поліція та прокуратура Чернівецької області.

Суд обрав підозрюваному безальтернативне тримання під вартою.

За висунутими статтями йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в Чернівецькій області колишній військовий кинув гранату в поліцейських. Один із правоохоронців наразі у важкому стані. Під час особистого обшуку в чоловіка вилучили три гранати із запалами, а за місцем проживання знайшли цілий арсенал боєприпасів та вибухових пристроїв.