У Києві знову погіршилась якість повітря

Якість повітря на деяких пунктах моніторингу в українській столиці досягає позначки «шкідливо» чи «задовільно»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Реальний Київ.

Як зазначається, люди жаліються на "задимлення" в різних районах міста.

Нагадаємо, нещодавно через снігопад і нерозчищені дороги в Києві стався транспортний колапс. Крім того, люди масово зверталися до медиків через падіння на слизьких тротуарах.