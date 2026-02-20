Головна проблема України у війні – не кількість людей чи техніки, а якість управління
Наша основна проблема – управлінська і організаційна. Це той самий брак відповідальності та чесності. Наші командири часто уникають аналізу й відповідальності
Росія ж робить висновки, створює підрозділи, наприклад, "Рубікон", а також системно застосовує дрони.
Україна ж повторює помилки Іловайська, Дебальцевого, Бахмута й Авдіївки, не запровадивши практику аналізу дій.
В нас є сили зупинити лінію фронта, у нас є сили зупинити російський наступ, у нас є можливості зменшити наші втрати в рази, і в рази збільшити втрати ворога. Але для цього треба відповідальність і чесність на кожній ділянці. Ось цього у нас немає. І цю проблему навіть ніхто не хоче обговорювати і визнавати нагорі.
21 лютого 2026, 14:49
