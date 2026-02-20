У Міненерго заявили про загрозу нових ударів РФ по енергетиці

фото: Денис Шмигаль

Робота з ліквідації наслідків російських атак триває безперервно і є тенденція до покращення ситуації з електропостачанням. Попри це існує загроза нових російських ударів по енергетиці

Як передає RegioNews, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Робота з ліквідації наслідків російських атак триває безперервно – 24/7. Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, з огляду на загрозу, завдання для всіх служб – не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів.

Як повідомлялось, у суботу, 21 лютого, світло вимикатимуть у більшості регіонів України. Головна причина –наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.