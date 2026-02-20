На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної події на Обухівщині з постраждалою пасажиркою

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 19 лютого на автодорозі Київ – Знам'янка, поблизу села Старі Безрадичі (Обухівський район).

Попередньо встановлено, що 51-річний водій Ford зіткнувся з вантажівкою Hyundai HD під керуванням 48-річного чоловіка, яка рухалася в попутному напрямку. Після першого зіткнення обидва транспортні засоби втратили керованість та врізалися у металевий відбійник.

Внаслідок аварії 46-річна пасажирка Ford отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до медичного закладу.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

