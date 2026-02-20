На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка

15:36  20 лютого
Фото: Національна поліція
Правоохоронці Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної події на Обухівщині з постраждалою пасажиркою

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 19 лютого на автодорозі Київ – Знам'янка, поблизу села Старі Безрадичі (Обухівський район).

Попередньо встановлено, що 51-річний водій Ford зіткнувся з вантажівкою Hyundai HD під керуванням 48-річного чоловіка, яка рухалася в попутному напрямку. Після першого зіткнення обидва транспортні засоби втратили керованість та врізалися у металевий відбійник.

Внаслідок аварії 46-річна пасажирка Ford отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до медичного закладу.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок ДТП травмувалися п’ятеро людей. Відкрито кримінальне провадження. Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії та шукають свідків. Інформацію просять передавати за телефоном (0512) 53-13-25 або на спецлінію 102.

