До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси

Жителі п’ятьох сіл Підволочиської громади Тернопільської області від грудня 2025 року залишаються без стабільного транспортного сполучення

повідомляє RegioNews із посиланням на "20 хвилин".

Про відсутність громадського транспорту до сіл Оріховець, Рожиськ, Турівка, Фащівка та Чернилівка повідомили місцеві жителі. Люди не мають можливості їхати до міста, аби купити ліки або дістатися до лікарні.

Інформацію про проблему з транспортом підтвердили і старости населених пунктів. За їхніми словами, перевізники відмовляються обслуговувати маршрут через його нерентабельність і дефіцит водіїв, пояснюють у громаді.

10 лютого відбувся конкурс на обслуговування автобусних маршрутів, зокрема і "Фащівка–Тернопіль", але охочих не було.

