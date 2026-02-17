Незаконне збагачення: НАБУ і САП завершили справу топпосадовця СБУ

Фото: СБУ

НАБУ та САП завершили розслідування справи топпосадовця Служба безпеки України, який підозрювався у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Антикорупційні органи офіційно не називають ім’я посадовця, проте низка ЗМІ повідомляє, що йдеться про Іллю Вітюка.

У грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн, оформивши її на члена сім’ї. У договорі купівлі її вартість зазначена як 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП, надаючи юридичні та консалтингові послуги з лютого 2022 року.

Слідство встановило, що на рахунки ФОПу надходили кошти від компаній, які контролював підозрюваний, та від особи, підозрюваної у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі організованої групи.

Докази свідчать, що послуги фактично не надавалися, а компанії мали ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Наразі матеріали справи передані для подальшого судового розгляду.

Хто такий Ілля Вітюк та в чому його підозрюють

Ілля Вітюк – бригадний генерал, колишній начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України.

Вітюк обіймав ключову посаду у СБУ, відповідаючи за протидію кіберзагрозам, захист критичної інфраструктури та боротьбу з інформаційними диверсіями. Був публічною фігурою, регулярно коментував кіберінциденти та діяльність спецслужб у цій сфері.

У 2024 році навколо нього розгорівся гучний скандал після журналістського розслідування про придбання його родиною елітної нерухомості. Це викликало увагу антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП. Після низки подій, пов'язаних із тиском на журналістів, у травні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Вітюка з посади.

У вересні 2025 року НАБУ оголосило йому підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Згодом за колишнього очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка внесли понад 9 мільйонів гривень застави.

Реакція СБУ та самого Вітюка

У Службі безпеки України заявили, що підозра має політичний підтекст і є "помстою" з боку НАБУ та САП. Там нагадали, що в липні СБУ затримала кількох співробітників Антикорупційного бюро. Сам Ілля Вітюк назвав справу проти себе "свавільним підходом".