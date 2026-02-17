Генштаб ЗСУ: втрати окупантів за добу – 890 осіб та 80 одиниць техніки
Минулої доби Сили оборони України знищили за добу 890 окупантів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи та 71 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 17.02.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили полігон "Капустин Яр", звідки РФ запускає "Орєшнік". На території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована.
17 лютого 2026, 07:36Ворог атакував Одесу: тривога в місті лунала 6 разів, троє постраждалих
17 лютого 2026, 07:18Росіяни майже повністю захопили Мирноград на Донеччині
16 лютого 2026, 21:12
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
17 лютого 2026, 07:36
