Підпал 7 авто на замовлення: у Києві поліцейські затримали підозрюваного

У Києві затримали 35-річного чоловіка, який із грудня 2025 року по початок січня 2026 року на замовлення підпалив сім автомобілів у Солом'янському районі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що за грошову винагороду він погодився палити автівки, що нібито належали Силам оборони країни.

У двох останніх випадках чоловік підшукав цивільні автомобілі бізнес-класу, зняв із них номерні знаки, встановив військові та підпалив, знімаючи займання на відео для замовника.

Під час обшуку за місцем проживання поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують причетність чоловіка до серії підпалів.

Слідчі повідомили підозрюваному про порушення ч. 2 ст. 194 КК України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Зловмисник і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині жінка підклала вибухівку під авто військового. Вона визнала провину та уклала угоду зі слідством. Зловмисниця отримала покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.