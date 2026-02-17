Незаконное обогащение: НАБУ и САП завершили дело топ-чиновника СБУ

Фото: СБУ

НАБУ и САП завершили расследование дела чиновника Служба безопасности Украины, который подозревался в незаконном обогащении и недостоверном декларировании

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Антикоррупционные органы официально не называют имя должностного лица, однако ряд СМИ сообщает, что речь идет об Илье Витюке.

В декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн. грн., оформив ее на члена семьи. В договоре покупки ее стоимость указана как 12,8 млн. грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП, предоставляя юридические и консалтинговые услуги с февраля 2022 года.

Следствие установило, что на счета ФЛП поступали средства от компаний, контролировавших подозреваемый, и от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе организованной группы.

Доказательства свидетельствуют, что услуги фактически не предоставлялись, а у компаний были признаки фиктивности. Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных израсходованных средств в размере 8,8 млн грн.

Материалы дела переданы для дальнейшего судебного разбирательства.

Кто такой Илья Витюк и в чем его подозревают

Илья Витюк – бригадный генерал, бывший начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины.

Витюк занимал ключевой пост в СБУ, отвечая за противодействие киберугрозам, защиту критической инфраструктуры и борьбу с информационными диверсиями. Являлся публичной фигурой, регулярно комментировал киберинциденты и деятельность спецслужб в этой сфере.

В 2024 году вокруг него разразился громкий скандал после журналистского расследования о приобретении его семьей элитной недвижимости. Это вызвало внимание антикоррупционных органов, в частности, НАБУ и САП. После ряда событий, связанных с давлением на журналистов, в мае 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Витюка с должности.

В сентябре 2025 года НАБУ объявило ему подозрение в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Впоследствии за бывшего главу департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка внесли более 9 миллионов гривен залога.

Реакция СБУ и самого Витюка

В Службе безопасности Украины заявили, что подозрение имеет политический подтекст и является "местой" со стороны НАБУ и САП. Там напомнили, что в июле СБУ задержала несколько сотрудников Антикоррупционного бюро. Сам Илья Витюк назвал дело против себя "произвольным подходом".