17 лютого 2026, 10:33

У Миколаєві правоохоронець за гроші звільняв мобілізованих із ТЦК

17 лютого 2026, 10:33
Фото: ДБР
ДБР завершило досудове розслідування щодо правоохоронця, який за гроші допомагав військовозобов'язаним уникати мобілізації

Про це повідомила пресслужжба ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що до фігуранта звернувся місцевий підприємець із проханням "повернути" свого працівника, якого після перевірки документів доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Правоохоронець пообіцяв за винагороду вирішити це питання.

Наступного дня він забрав чоловіка з ТЦК під приводом проведення "слідчих дій" і домовився передати його підприємцю на трасі Миколаїв – Київ за 2 тис. доларів США.

Працівники ДБР затримали фігуранта під час отримання коштів.

Правоохоронця обвинувачують:

  • у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України);
  • в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, чоловіка затримали у вересні 2025 року. За даними слідства, він використовував свої службові зв'язки, щоби впливати на рішення інших посадових осіб.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині правоохоронці затримали керівника навчального закладу за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, він обіцяв за 500 доларів США оформити громадянину відстрочку від мобілізації шляхом зарахування його до коледжу.

