Масована атака на Україну: ППО збила 25 ракет та 367 дронів
У ніч на 17 лютого Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну. Противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М", 20 крилатих ракет Х-101, 4 крилаті ракети "Іскандер-К", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також 396 ударних безпілотників
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 392 повітряні цілі:
- 20 крилатих ракет Х-101,
- 4 крилаті ракети "Іскандер-К",
- 1 авіарокета Х-59/69,
- 367 БпЛА.
Зафіксовано влучання по 13 локаціях, уламки збитих цілей падали на 8 локаціях.
Нагадаємо, цієї ночі в Дніпропетровській області під російським обстрілом опинилися п'ять районів Зокрема, в Дніпрі пошкоджено приватне підприємство, адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.
Окрім того, вночі 17 лютого ворог атакував Одесу. Постраждали троє людей, пошкоджено об'єкт інфраструктури та житловий будинок.