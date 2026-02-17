На Рівненщині дезертир, який стріляв у поліцейських, перебуватиме під вартою

Фото: Національна поліція

У Рівненській області суд обрав запобіжний захід 46-річному жителю селища Клевань, якого підозрюють у дезертирстві та стрілянині під час проведення обшуку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що оловік перебуватиме під вартою протягом 60 діб без можливості внесення застави.

За даними слідства, під час проведення обшуку фігурант відкрив вогонь у бік правоохоронців. У межах досудового розслідування йому інкримінують одразу чотири статті Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 345 – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу;

ч. 1 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом;

ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

ч. 5 ст. 407 – самовільне залишення військової частини (дезертирство).

Наразі тривають необхідні слідчі дії. У разі доведення вини підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 49-річний чоловік самовільно залишив військову частину, викрав із території полігону авто і переховувався від слідства. 14 лютого правоохоронці прибули до його помешкання. Проте чоловік одразу з вікна будинку почав стріляти у бік поліцейських.