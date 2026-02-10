Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 980 окупантів, два танки, пʼять бронемашин, 33 артилерійські системи, а також 183 одиниці автомобільної та спеціальної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.02.26 орієнтовно склали:

