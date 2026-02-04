Образився і вирішив помститися: на Дніпропетровщині чоловік спалив авто знайомих

Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині чоловік підпалив авто знайомої родини. Він сам зізнався, що причиною стала образа

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався 31 січня у Саксаганському районі Кривого Рога. Там загорівся автомобіль. З'ясувалось, що підпал вчинив 34-річний місцевий житель. Він зізнався правоохоронцям, що зробив це через те, що напередодні мав конфлікт з власниками авто.

Внаслідок пожежі салон машини вигорів повністю. Чоловік отримав підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу.

