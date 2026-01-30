На Харківщині чоловік з рушниці застрелив собаку сусідки

Фото: прокуратура

На Харківщині будуть судити 53-річного чоловіка за жорстоке поводження з твариною. Відомо, що він вбив собаку

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.



15 листопада минулого року жителька села Хорошеве повідомили, що її собаку убито. Виявилось, що причетний був місцевий житель. Чоловік побачив тварину на своєму городі, взяв мисливську рушницю і здійснив кілька пострілів.



Від отриманих поранень тварина загинула. Чоловік закопав її тіло на своєму подвірʼї. Тепер йому загрожує до 3 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.