Телеканал "Рада" звільнив співробітників та припинив оренду студії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Виробник контенту для каналу «Рада», за даними ЗМІ, припинив роботу і розрахувався з більшістю звільнених співробітників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Детектор медіа.

"Більшість співробітників звільнені, з ними розрахувалися за працю. Також студія і орендовані приміщення зараз порожні, апаратуру вивезли в середині січня. Про це повідомили три джерела, дотичні до роботи продакшну", – йдеться у повідомленні.

Останній власний ефір "Ради", який виробляв "Кінокіт", відбувся 31 грудня з підсумковим випуском новин, і вже місяць канал лише транслює телемарафон.

Нагадаємо, "Рада" – це загальноукраїнський державний інформаційно-аналітичний телеканал, що висвітлює діяльність Верховної Ради України, комітетів, комісій, народних депутатів України, депутатських фракцій та груп, та органів місцевого самоврядування, після переформатування діяльності проводить аналітичні та авторські передачі.

