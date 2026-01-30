18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
UA | RU
UA | RU
30 січня 2026, 16:42

Телеканал "Рада" звільнив співробітників та припинив оренду студії

30 січня 2026, 16:42
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Виробник контенту для каналу «Рада», за даними ЗМІ, припинив роботу і розрахувався з більшістю звільнених співробітників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Детектор медіа.

"Більшість співробітників звільнені, з ними розрахувалися за працю. Також студія і орендовані приміщення зараз порожні, апаратуру вивезли в середині січня. Про це повідомили три джерела, дотичні до роботи продакшну", – йдеться у повідомленні.

Останній власний ефір "Ради", який виробляв "Кінокіт", відбувся 31 грудня з підсумковим випуском новин, і вже місяць канал лише транслює телемарафон.

Нагадаємо, "Рада" – це загальноукраїнський державний інформаційно-аналітичний телеканал, що висвітлює діяльність Верховної Ради України, комітетів, комісій, народних депутатів України, депутатських фракцій та груп, та органів місцевого самоврядування, після переформатування діяльності проводить аналітичні та авторські передачі.

Як повідомлялось, американський телеканал виплатить українці півмільйона гривень за використання її імені у серіалі "Чорнобиль". Йдеться про HBO.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна ЗМІ телеканал медіа телебачення журналісти
В Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації
29 січня 2026, 21:55
Держслужбовці в регіонах можуть залишитись без зарплат: уряд "забув" ухвалити нормативку
28 січня 2026, 14:40
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Відключення світла в усіх областях: енергетики попередили про графіки на 31 січня
30 січня 2026, 19:32
На Харківщині трьох підлітків засудили до 12 років за жорстоке вбивство 62-річного чоловіка
30 січня 2026, 19:25
Ілон Маск обіцяє підтримку у боротьбі з російськими дронами, що керуються через Starlink
30 січня 2026, 19:08
Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини двоє поранених і пошкоджені будинки: один чоловік у важкому стані
30 січня 2026, 18:52
Якими будуть стратегії України, ЄС, США, Китаю та РФ у 2026 році
30 січня 2026, 18:50
В Україну йдуть морози до -28 градусів
30 січня 2026, 18:39
Смертельна автотроща на Закарпатті: дві вантажівки зіткнулись з легковиком -в авто була дитина
30 січня 2026, 18:35
Смертельні пастки після окупантів: на Чернігівщині виявили ударні БпЛА і міну
30 січня 2026, 18:32
7000 доларів за свободу: на Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови
30 січня 2026, 18:13
ЦВК визнала Сергія Карабуту обраним нардепом після припинення повноважень Кабанова
30 січня 2026, 18:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »