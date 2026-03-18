В Україні знизилася захворюваність на ГРВІ та COVID-19

У період із 9 до 15 березня в Україні на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 148 817 осіб. Це на 5% менше, ніж за попередній тиждень

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що серед виявлених випадків 123 – COVID-19, що на 12,2% менше порівняно з попереднім тижнем.

До лікарень із ускладненнями госпіталізовано 3954 пацієнти, серед них 2177 – діти.

У більшості регіонів показники захворюваності на ГРВІ відповідають фоновому рівню інтенсивності. Винятком є Волинська та Житомирська області, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу низького рівня.

Фахівці МОЗ наголошують на важливості профілактики:

регулярно мити руки,

користуватися антисептиками,

збалансовано харчуватися,

провітрювати приміщення,

уникати масових скупчень.

При симптомах застуди слід залишатися вдома і звернутися до лікаря.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.