17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
28 січня 2026, 19:22

Графіки відключень на 29 січня: як вимикатимуть світло у четвер

28 січня 2026, 19:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 29 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В Укренерго нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, 28 січня в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

27 січня 2026
На Дніпропетровщині автобус протаранив три автівки
28 січня 2026, 20:35
Нацполіція показала відео після ранкового удару по житлових будинках у Запоріжжі
28 січня 2026, 20:18
Ексглава ДПСУ звільнений з військової служби "за станом здоровʼя"
28 січня 2026, 20:12
На Волині затримали батька шістьох дітей, який ґвалтував доньку
28 січня 2026, 20:05
Жителі Києва перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках
28 січня 2026, 20:01
У Дніпрі для переселенців, ветеранів і військових провели акцію з перукарських послуг
28 січня 2026, 19:50
На Харківщині судитимуть шахраїв, які заволоділи майном померлих на понад 6 млн грн
28 січня 2026, 19:46
На Хмельниччині представники влади та громадськості обговорили актуальні проблеми ветеранів
28 січня 2026, 19:35
У Мукачеві п'ятимісячна дитина померла після різкого погіршення стану: поліція розпочала розслідування
28 січня 2026, 19:34
