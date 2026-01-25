Світоліна обіграла росіянку і пройшла у чвертьфінал Australian Open

Фото: з відкритих джерел

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву в матчі 1/8 фіналу Australian Open і вперше цього сезону вийшла у чвертьфінал турніру

Про це пише "Чемпіон", передає RegioNews.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:4. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф зі США.

Для 31-річної одеситки це вже четвертий вихід у чвертьфінал Australian Open (раніше 2018, 2019 та 2025 роки) та 14-й у кар’єрі на турнірах Grand Slam.

Від початку сезону-2026 Світоліна здобула 9 перемог поспіль, включно з титулом в Окленді, і досі не зазнала поразок.

Нагадаємо, влітку 2025 року Еліна Світоліна встановила найкращий показник в історії жіночого тенісу. Українка здобула 21 поспіль перемогу у стартових матчах мейджорів. Це сталось на Вімблдоні-2025.