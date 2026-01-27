Графіки відключень електроенергії: коли не буде світла 28 січня
У середа, 28 січня, в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності електроенергії
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Укренерго.
Енергетики традиційно нагадують, що змушені обмежувати подачу електричної енергії через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – зазначили в Укренерго.
Як повідомлялось, у вівторок, 27 січня, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
