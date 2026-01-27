18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 19:43

Графіки відключень електроенергії: коли не буде світла 28 січня

27 січня 2026, 19:43
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середа, 28 січня, в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності електроенергії

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Енергетики традиційно нагадують, що змушені обмежувати подачу електричної енергії через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – зазначили в Укренерго.

Як повідомлялось, у вівторок, 27 січня, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
07 серпня 2025
