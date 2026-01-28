09:01  28 січня
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
08:42  28 січня
На Кіровоградщині легковик влетів у дерево після зіткнення з іншим авто: є загиблий
08:39  28 січня
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
28 січня 2026, 07:50

ЗСУ ліквідували майже 700 окупантів, знищили чотири ББМ та 22 артсистеми ворога

28 січня 2026, 07:50
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 690 російських загарбників, чотири бронемашини, одну РСЗВ, 22 артилерійські системи, а також 79 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйона 236 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 28.01.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 28 січня 2026 року

Нагадаємо, прикордонники знищили важливу інфраструктуру росіян на Сумщині. По ключових елементах інфраструктури ворога завдали точного вогневого ураження.

