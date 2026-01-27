Українські прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку
Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» продовжують нищівну роботу на Покровському напрямку в Донецькій області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Прикордонники знищують ворожих штурмовиків та ДРГ, спалюють логістику противника, завдають ударів по артилерії російських загарбників.
Окремо прикордонники демонструють майстерність, збиваючи FPV-дрони противника просто у повітрі.
Як повідомлялось, Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині. Це сталося біля Покровська.
Війська РФ вдарили КАБами по Слов'янську: загинуло подружжяВсі новини »
27 січня 2026, 09:52Армія РФ атакувала Україну 165 безпілотниками: ППО знешкодила 135 БпЛА
27 січня 2026, 08:41У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
26 січня 2026, 20:25
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Влада Києва пояснила ситуацію із централізованим постачанням гарячої води у місті
27 січня 2026, 16:12РФ вдарила по стратегічно важливому об'єкту на Львівщині, він не працює
27 січня 2026, 15:54Шпигунські камери та навушники: як на Буковині "здавали" водійські іспити за $1500
27 січня 2026, 15:14На Львівщині поховали народного депутата Ореста Саламаху, який загинув у ДТП
27 січня 2026, 14:58На Запоріжжі російський дрон прицільно вдарив по авто офіцера-рятувальника
27 січня 2026, 14:41В Одесі після російської атаки двоє загиблих: тіла витягли з-під завалів
27 січня 2026, 14:29На Полтавщині водій іномарки збив дитину
27 січня 2026, 14:20У Рівному водій напідпитку збив підлітка – отримав 2 роки ув'язнення
27 січня 2026, 13:42На Одещині прикордонники вилучили колекцію старовинних монет, які жінка везла до Румунії
27 січня 2026, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі блоги »