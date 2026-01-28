Фото: скриншот

За минулий рік спецпризначенці "Альфи" атакували далекобійними дронами п’ять військових аеродромів ворога

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Результат – РФ втратила 15 одиниць авіатехніки.

На унікальних кадрах підтверджені ураження:

11 винищувачів і бомбардувальників Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31;

три гелікоптери Мі-28, Мі-26, Мі-8;

один транспортний літак Ан-26.

Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним.

Таким чином, "Альфа" СБУ завдавала збитків ворогу на понад 1 мільярд доларів.

Нагадаємо, бійці Центру "Альфа" СБУ за минулий рік знищили російські системи ППО на 4 мільярди доларів.