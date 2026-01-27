"Не всі вміли себе стримувати": акторка Катерина Кузнецова розповіла про увагу від одружених колег

Фото з відкритих джерел

Катерина Кузнецова зізналась, що хімія між акторами на майданчику дійсно може ставатись. Однак, за її словами, вона завжди це контролює

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, для неї акторство є роботою. Тож вона вміє "вимкнути" почуття одразу після зйомок. Лише один раз вона закохалась на майданчику (це був її колишній чоловік). В інших випадках вона виступає голосом совісті.

"Не всі вміли себе стримувати, але, слава Богу, є я, яка знає про дружин, про дітей і таке інше. Я завжди можу вивести розмову в інший лад і пояснити, що краще залишитися друзями", - розповіла Кузнецова.

Зараз акторка не в стосунках. Однак, говорить вона, уваги у неї вистачає.

"Я купаюся в квітах! Періодично ходжу на побачення, але таких сталевих чи романтичних стосунків у мене поки немає", - каже Катерина.

Нагадаємо, у 2014 році вона вийшла заміж за російського актора Євгена Проніна. Проте у 2015 році вони розлучились.

З 2017 року Кузнецова була в стосунках із російським бізнесменом Максимом Апліним. Вони прожили разом майже вісім років. У липні 2025 року вона оголосила про розрив.