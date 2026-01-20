Ринок вершкового масла: українським виробникам доведеться шукати нові канали збуту

Ілюстративне фото

Завдяки вигідному експорту вершкове масло стало драйвером зростання закупівельних цін на молоко. Це призвело до того, що на внутрішньому ринку подорожчала вся молочна продукція

Про це повідомляє Агро-бізнес, передає RegioNews.

Експерти зазначили, що наприкінці минулого року ринок різко змінився. Зокрема, падіння світових цін на масло викликало невдоволення аграріїв, адже закупівельні ціни на сировину суттєво знизилися. Проте виробники змогли зберегти прибутковість.

"Важливу роль у зростанні експорту відіграла можливість постачань до Європейського Союзу без мит і квот протягом тривалого періоду. Водночас уже нині ці поставки стикаються з обмеженнями через запровадження квот і ліцензування, а також через зниження привабливості цін. У результаті експорт до ЄС фактично призупинився, а компанії переорієнтовуються на ринки сусідніх країн", - кажуть фахівці.

Однак потенціал для нарощування експорту українського масла обмежений. Зокрема, через посилення конкуренції з боку інших виробників. Тож, українському виробнику доведеться активно шукати нові канали для збуту.

"На внутрішньому ринку масло нині продається дешевше, ніж на експорт у низку пострадянських країн. Ознак швидкого покращення цінової ситуації учасники ринку поки що не бачать і не виключають подальшого погіршення кон’юнктури найближчим часом", - кажуть експерти.

