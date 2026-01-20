20:57  20 січня
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
20 січня 2026, 23:55

Ринок вершкового масла: українським виробникам доведеться шукати нові канали збуту

20 січня 2026, 23:55
Завдяки вигідному експорту вершкове масло стало драйвером зростання закупівельних цін на молоко. Це призвело до того, що на внутрішньому ринку подорожчала вся молочна продукція

Про це повідомляє Агро-бізнес, передає RegioNews.

Експерти зазначили, що наприкінці минулого року ринок різко змінився. Зокрема, падіння світових цін на масло викликало невдоволення аграріїв, адже закупівельні ціни на сировину суттєво знизилися. Проте виробники змогли зберегти прибутковість.

"Важливу роль у зростанні експорту відіграла можливість постачань до Європейського Союзу без мит і квот протягом тривалого періоду. Водночас уже нині ці поставки стикаються з обмеженнями через запровадження квот і ліцензування, а також через зниження привабливості цін. У результаті експорт до ЄС фактично призупинився, а компанії переорієнтовуються на ринки сусідніх країн", - кажуть фахівці.

Однак потенціал для нарощування експорту українського масла обмежений. Зокрема, через посилення конкуренції з боку інших виробників. Тож, українському виробнику доведеться активно шукати нові канали для збуту.

"На внутрішньому ринку масло нині продається дешевше, ніж на експорт у низку пострадянських країн. Ознак швидкого покращення цінової ситуації учасники ринку поки що не бачать і не виключають подальшого погіршення кон’юнктури найближчим часом", - кажуть експерти.

Нагадаємо, у 2025 році був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.

Нідерланди виділять 23 млн євро на підтримку енергетики України
20 січня 2026, 21:57
Кулеба закликав українців випити каву в кафе або пообідати в ресторані, щоб допомогти бізнесу, який страждає від блекаутів
19 січня 2026, 15:19
Хліб та крупи будуть дорожчати: експерт поділився прогнозом на 2026 рік
17 січня 2026, 16:59
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Ринок соняшника в Україні: ціни різко пішли вгору
21 січня 2026, 00:35
В Україні значно подорожчало сало: яка тепер ціна за кілограм
20 січня 2026, 23:35
Відомий український письменник мобілізувався до лав ЗСУ
20 січня 2026, 22:30
Українські прикордонники знищили російських штурмовиків, які проривалися через держкордон на Харківщині
20 січня 2026, 22:12
Нідерланди виділять 23 млн євро на підтримку енергетики України
20 січня 2026, 21:57
Київ отримає дві електростанції від Німеччини
20 січня 2026, 21:41
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
20 січня 2026, 20:57
Буданов заявив, що Україна на шляху до "вирішення війни"
20 січня 2026, 20:40
Як уберегти себе й близьких від шахраїв: поради
20 січня 2026, 20:04
