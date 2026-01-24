12:53  24 січня
На Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула двомісячна дитина, є постраждалі
14:17  24 січня
На Львівщині на АЗС під час заправки авто побилися четверо чоловіків
12:24  24 січня
Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною
UA | RU
UA | RU
Андрій Герус Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг info@regionews.ua
24 січня 2026, 13:20

Некомпетентність чи корупційна змова: Герус про можливі мільярдні втрати "Енергоатома"

24 січня 2026, 13:20
Читайте также на русском языке
Сьогодні активно обговорюється питання продажу електроенергії "Енергоатомом" напередодні підняття прайс-кепів. Потенційні втрати держкомпанії можуть бути біля 2 млрд грн
Сьогодні активно обговорюється питання продажу електроенергії "Енергоатомом" напередодні підняття прайс-кепів. Потенційні втрати держкомпанії можуть бути біля 2 млрд грн
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Я намагався донести свої аргументи ще до прийняття прайс кепів, але вони не були сприйняті, тому так, я дійсно цього тижня написав відповідний лист на уряд, де виклав деталі того, що відбувалося.

Звичайно, залишається якась імовірність, що це суміш некомпетентності та випадковості, а не корупційна змова. Але цими днями додалася додаткова інформація, яка імовірність першого наближає до нуля.

Отже, керівником "Енергоатом Трейдінгу" є Денис Позняков. Працює у компанії давно, працював ще у 2018 році у групі підготовки запуску нового ринку, який стартував у 2019 році.

До листопада, коли став керівником Трейдінгу, він очолював відділ по роботі на "ринку на добу наперед". Тобто він прекрасно знає, як працює РДН і які фактори на нього впливають. Він точно компетентний у тому, які ціни встановлюються на РДН після підвищення прайс-кепів у період морозів/дефіцитів. Залишається питання – чи надходила до нього ця інформація, адже проект від регулятора стверджував про незмінність прайс-кепів. Але з іншої сторони представники "Енергоатому" були на нарадах, де обговорювалися питання підвищення.

Але ще більш цікавим та красномовним є інший факт. У договорі "Енергоатому" є пункт 11.2, що у разі диспетчерських обмежень (розвантажень) блоків АЕС, у компанії є право зменшити обсяги постачання.

І на цьому тижні якраз сталася така ситуація: були диспетчерські обмеження одного із блоків АЕС на 800 МВт. Це абсолютно безспірні правові підстави зменшити обсяги поставок своїм покупцям. Тобто компанія мала право загальну величину 2100 МВт зменшити до 1300 МВт.

Як ви думаєте, чи "Енергоатом" використав цей факт та пункт договору, щоб зменшити обсяги?

Правильно – ні. Вони і надалі відвантажували повний обсяг. Що явно свідчить про те, що було більше бажання продавати деяким трейдерам по 7500 грн, аніж на РДН по 12000 грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
електроенергія Енергоатом втрати мільярдні втрати продаж електроенергії
 
Підписуйтесь на RegioNews
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
В Абу-Дабі завершились перемовини України, США та РФ
24 січня 2026, 15:39
Виведення 2 млрд грн: ДТЕК Ахметова достроково розриває договір із "Енергоатомом"
24 січня 2026, 14:40
На Львівщині на АЗС під час заправки авто побилися четверо чоловіків
24 січня 2026, 14:17
Кількість постраждалих внаслідок дробового удару по Харкову знову зросла
24 січня 2026, 13:50
На Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула двомісячна дитина, є постраждалі
24 січня 2026, 12:53
Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною
24 січня 2026, 12:24
Нічна атака на Харків: зросла кількість постраждалих
24 січня 2026, 11:48
Під час перемовин в Абу-Дабі Україна та РФ не наблизилися до компромісу, – Reuters
24 січня 2026, 11:17
Через обстріл Києва майже 6000 будинків залишились без опалення
24 січня 2026, 10:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »