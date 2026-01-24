Сьогодні активно обговорюється питання продажу електроенергії "Енергоатомом" напередодні підняття прайс-кепів. Потенційні втрати держкомпанії можуть бути біля 2 млрд грн

Фото: з відкритих джерел

Я намагався донести свої аргументи ще до прийняття прайс кепів, але вони не були сприйняті, тому так, я дійсно цього тижня написав відповідний лист на уряд, де виклав деталі того, що відбувалося.

Звичайно, залишається якась імовірність, що це суміш некомпетентності та випадковості, а не корупційна змова. Але цими днями додалася додаткова інформація, яка імовірність першого наближає до нуля.

Отже, керівником "Енергоатом Трейдінгу" є Денис Позняков. Працює у компанії давно, працював ще у 2018 році у групі підготовки запуску нового ринку, який стартував у 2019 році.

До листопада, коли став керівником Трейдінгу, він очолював відділ по роботі на "ринку на добу наперед". Тобто він прекрасно знає, як працює РДН і які фактори на нього впливають. Він точно компетентний у тому, які ціни встановлюються на РДН після підвищення прайс-кепів у період морозів/дефіцитів. Залишається питання – чи надходила до нього ця інформація, адже проект від регулятора стверджував про незмінність прайс-кепів. Але з іншої сторони представники "Енергоатому" були на нарадах, де обговорювалися питання підвищення.

Але ще більш цікавим та красномовним є інший факт. У договорі "Енергоатому" є пункт 11.2, що у разі диспетчерських обмежень (розвантажень) блоків АЕС, у компанії є право зменшити обсяги постачання.

І на цьому тижні якраз сталася така ситуація: були диспетчерські обмеження одного із блоків АЕС на 800 МВт. Це абсолютно безспірні правові підстави зменшити обсяги поставок своїм покупцям. Тобто компанія мала право загальну величину 2100 МВт зменшити до 1300 МВт.

Як ви думаєте, чи "Енергоатом" використав цей факт та пункт договору, щоб зменшити обсяги?

Правильно – ні. Вони і надалі відвантажували повний обсяг. Що явно свідчить про те, що було більше бажання продавати деяким трейдерам по 7500 грн, аніж на РДН по 12000 грн.