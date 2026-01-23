22:31  23 січня
23 січня 2026, 21:44

У ДТЕК заявили, що Україна на межі гуманітарної катастрофи після атак РФ

23 січня 2026, 21:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна наближається до "гуманітарної катастрофи" після масштабних російських авіаударів по енергосистемі

Про це заявив СЕО ДТЕК Максим Тімченко, передає RegioNews із посиланням на видання Reuters.

Наразі найбільше постраждали Київ і прилеглі регіони, а мер столиці закликав мешканців тимчасово виїхати, якщо мають таку можливість.

"Нам потрібне енергетичне перемир'я. Перемир'я щодо енергетичних активів, – сказав Тімченко. – Як можна говорити про мир і (паралельно) атакувати людей, знаючи, що вони мерзнуть? Як це може відбуватися одночасно?", – йдеться у заяві.

Він зазначив, що РФ атакувала об'єкти транспортування, зберігання та видобутку газу, коли в Україні були низькі температури.

"Ми близькі до гуманітарної катастрофи, – сказав Тімченко. – Люди мають електрику 3-4 години, потім 10-15 годин – перерва. Є багатоповерхівки, які вже тижнями без тепла", – додав Тімченко.

Раніше в Укренерго попереджали про ускладнення ситуації в енергосистемі. За даними відомств, у більшості регіонів застосовані аварійні відключення.

ДТЕК енергетика економіка електроенергія війна
