19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 21:44

В ДТЭК заявили, что Украина на грани гуманитарной катастрофы после атак РФ

23 января 2026, 21:44
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина приближается к "гуманитарной катастрофе" после масштабных российских авиаударов по энергосистеме

Об этом заявил СЕО ДТЭК Максим Тимченко, передает RegioNews со ссылкой на издание Reuters.

Сейчас больше всего пострадали Киев и близлежащие регионы, а мэр столицы призвал жителей временно уехать, если есть такая возможность.

"Нам нужно энергетическое перемирие. Перемирие по энергетическим активам, – сказал Тимченко. – Как можно говорить о мире и (параллельно) атаковать людей, зная, что они мерзнут? Как это может происходить одновременно?", – говорится в заявлении.

Он отметил, что РФ атаковала объекты транспортировки, хранения и добычи газа, когда в Украине были низкие температуры.

"Мы близки к гуманитарной катастрофе, – сказал Тимченко. – Люди имеют электричество 3-4 часа, затем 10-15 часов – перерыв. Есть многоэтажки, которые уже неделями без тепла", – добавил Тимченко.

Ранее в Укрэнерго предупреждали об усложнении ситуации в энергосистеме. По данным ведомств, в большинстве регионов применены аварийные отключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТЭК энергетика экономика электроэнергия война
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключения света
23 января 2026, 18:34
Энергетики опубликовали графики отключений света на 23 января
22 января 2026, 20:39
США и Украина предложат РФ энергетическое перемирие на трехсторонних переговорах
22 января 2026, 19:07
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
В Дии не будут работать некоторые сервисы: названа причина
23 января 2026, 22:31
Не могут быть переговоры о мире под обстрелами и убийствами мирных людей
23 января 2026, 22:15
Пожелал света и любви: боксер Усик обратился к украинцам из Таиланда
23 января 2026, 22:02
Кабмин утвердил доплаты 20 тысяч грн работникам, привлеченным к возобновлению энергосистемы
23 января 2026, 21:33
ФЛП могут получить до 15 000 грн и кредиты 0% на энергогенераторы: детали программы
23 января 2026, 21:18
Во Львовской области мужчина открыл огонь по работникам ТЦК и пытался сбежать встречной полосой
23 января 2026, 21:00
В Черниговской области раскрыта коррупционная схема в налоговой: трем чиновникам сообщено о подозрении
23 января 2026, 20:29
В Эмиратах украинская делегация ведет исторические трехсторонние переговоры с Россией и США: что известно
23 января 2026, 20:15
Сбежал прямо с авто, когда ехал в пункт сбора: в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации
23 января 2026, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »