В ДТЭК заявили, что Украина на грани гуманитарной катастрофы после атак РФ

Украина приближается к "гуманитарной катастрофе" после масштабных российских авиаударов по энергосистеме

Об этом заявил СЕО ДТЭК Максим Тимченко, передает RegioNews со ссылкой на издание Reuters.

Сейчас больше всего пострадали Киев и близлежащие регионы, а мэр столицы призвал жителей временно уехать, если есть такая возможность.

"Нам нужно энергетическое перемирие. Перемирие по энергетическим активам, – сказал Тимченко. – Как можно говорить о мире и (параллельно) атаковать людей, зная, что они мерзнут? Как это может происходить одновременно?", – говорится в заявлении.

Он отметил, что РФ атаковала объекты транспортировки, хранения и добычи газа, когда в Украине были низкие температуры.

"Мы близки к гуманитарной катастрофе, – сказал Тимченко. – Люди имеют электричество 3-4 часа, затем 10-15 часов – перерыв. Есть многоэтажки, которые уже неделями без тепла", – добавил Тимченко.

Ранее в Укрэнерго предупреждали об усложнении ситуации в энергосистеме. По данным ведомств, в большинстве регионов применены аварийные отключения.