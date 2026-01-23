19:08  23 січня
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
18:09  23 січня
Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
13:42  23 січня
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
23 січня 2026, 18:34

Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення світла

23 січня 2026, 18:34
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у компанії.

Раніше в Укренерго заявили про ускладнення ситуації в енергосистемі. Зокрема у більшості регіонів застосовані аварійні відключення.

Укрэнерго енергетика економіка війна відключення світла
Енергетики опублікували графіки відключень світла на 23 січня
22 січня 2026, 20:39
США та Україна запропонують РФ енергетичне перемир’я на трьохсторонніх переговорах
22 січня 2026, 19:07
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Вбив, поклав у валізу і викинув на смітник: у Рівному судили чоловіка, який жорстоко вбив знайомого
23 січня 2026, 19:35
У Сумах 11-річний хлопчик провалився під кригу: патрульним вдалось уникнути трагедії
23 січня 2026, 19:30
Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко
23 січня 2026, 19:30
У Бердичеві стартував інтенсив для родин ветеранів та зниклих безвісти
23 січня 2026, 19:11
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
23 січня 2026, 19:08
Зникло майже 2 мільйони: у Києві викрили розкрадання на каретах для медиків
23 січня 2026, 19:00
У світі все зараз крутиться навколо Європи, яка перетворилася на центр демократії, лібералізму й надій на майбутнє
23 січня 2026, 18:55
Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинув 72-річний чоловік, постраждали 22 будинки
23 січня 2026, 18:50
В Одесі чоловіка силоміць витягли з машини працівники ТЦК: прокуратура повідомила про санкцію справи – штраф до 850 грн
23 січня 2026, 18:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
