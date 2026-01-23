Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення світла
У суботу, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
У компанії нагадують, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у компанії.
Раніше в Укренерго заявили про ускладнення ситуації в енергосистемі. Зокрема у більшості регіонів застосовані аварійні відключення.
