23 января 2026, 16:35

Пиарщик Банковой и Ермака остался без брони

23 января 2026, 16:35
иллюстративное фото: из открытых источников
Активный пиарщик Банковой и Ермака – Сергей Иванов, фейково забронированный в частной фирме поставщика «Энергоатома», больше там не работает

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

"Сергей Иванов, фейково забронированный в частной фирме поставщика "Энергоатома"…. больше там не работает с 22 января. Что означает автоматическая отмена его брони", – отметил нардеп.

Напомним, Сергею Иванову 49 лет. Он – украинский журналист, политтехнолог, бывший прокурор, телеведущий, публицист, общественный деятель, писатель. Ведущий ютуб-канала "Исландия". Сын Владимира Иванова, бывшего народного депутата Украины от Партии регионов.

Ранее мы писали о том, что история с бронировочным трудоустройством пиарщика Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и действующей власти. Как известно, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против него по статье "государственная измена". Словом, ближайшее будущее у политтехнолога Петрова может оказаться очень и очень непростым.

