Як вимикатимуть світло 9 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
У Києві приспустили найбільший прапор України
"Скринінг здоров'я 40+": як пройти і отримати 2000 грн на аналізи

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
МОЗ разом із партнерами розпочало реалізацію програми "Скринінг здоров’я 40+", спрямованої на громадян віком від 40 років

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Мета ініціативи – раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров’я. Програма впроваджується в Україні вперше й розроблена з урахуванням найкращих європейських практик.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, програма покликана мотивувати людей не відкладати турботу про своє здоров'я:

"Людина може звернутися до сімейного лікаря будь-коли, але на практиці профілактику часто відкладають ""на потім". Ми створили національну програму з конкретними інструментами мотивації: запрошення у Дії, зручні умови для обстеження та цільові кошти, які можна використати лише на скринінг".

До програми вже долучилися близько 400 закладів охорони здоров'я по всій країні – державних, комунальних і приватних, а також лікарі-ФОПи. Перелік медзакладів буде доступний найближчим часом.

Як пройти скринінг

Громадяни віком від 40 років отримують запрошення через застосунок "Дія" – на 30-й день після дня народження. Після підтвердження запрошення на Дія.Картку зараховуються 2000 гривень, які можна використати виключно для проходження "Скринінгу здоров'я 40+".

Якщо людина не користується Дією, передбачено альтернативний механізм: оформлення спеціальної картки у банку-партнері (ПриватБанк) і звернення до ЦНАПу для подачі заявки.

Що передбачає програма

Програма включає комплексне обстеження:

  • анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу, стан психічного здоров’я);
  • фізикальне обстеження;
  • лабораторні дослідження серця, судин і нирок.

Обстеження проводяться безоплатно, за один візит і в зручному для пацієнта закладі. Після скринінгу лікар надає рекомендації щодо способу життя, подальших обстежень чи необхідного лікування.

За оцінками МОЗ, щодня в Україні понад 1000 людей помирають від серцево-судинних захворювань, а близько половини громадян із цукровим діабетом навіть не підозрюють про свою хворобу. Саме після 40 років ризик розвитку цих захворювань суттєво зростає.

За прогнозами заступниці міністра з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, у 2026 році "Скринінг здоров’я 40+" пройдуть близько 5 мільйонів українців та українок.

"Скринінг здоров’я допомагає людям усвідомлено подбати про себе, а лікарю – вчасно скоригувати спосіб життя або призначити лікування. Це формує культуру регулярної турботи про здоров’я і дає шанс запобігти ускладненням", – додає сімейна лікарка Ольга Данчівська.

Нагадаємо, 1 січня стартувала програма "Скринінг здоров'я 40+" в Дії. Це програма раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоровʼя.

Раніше ми писали про те, які послуги з'являться у Дії в 2026 році. Станом на кінець 2025 року на порталі українцям доступні вже понад 160 різних послуг.

