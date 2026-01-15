08:36  15 січня
15 січня 2026, 07:24

Українські оборонці ліквідували ще 1150 окупантів та 84 ворожі артсистеми

15 січня 2026, 07:24
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1150 окупантів, сім танків, дві бронемашини, 8 РСЗВ та 84 артсистеми. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 223 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 15.01.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 15 січня 2025 року

Нагадаємо, раніше Сили оборони України уразили арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Костромській області РФ, нафтобазу, пункти управління безпілотників та інші важливі об’єкти ворога.

