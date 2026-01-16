Екстрені відключення по всьому Києву: що кажуть про повернення планових графіків

Ілюстративне фото: ДТЕК

У Києві наразі для всіх будинків застосовуються екстрені відключення

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, передає RegioNews.

"Всі будинки перебувають у графіку екстрених відключень. Сподіваємось, що найближчим часом ситуація врегулюється і ми перейдемо на планові відключення, хоча підтвердженої інформації від надавача послуг поки немає", – зазначила Поп.

За її словами, станом на вчора у столиці 287 будинків залишалися без централізованого теплопостачання. Наразі кількість таких будинків скоротилася до 127, не враховуючи об’єкти, де подача тепла неможлива через аварійний стан. Комунальні служби працюють цілодобово.

Найскладніша ситуація, за словами речниці КМВА, спостерігається у Голосіївському та Деснянському районах. В інших районах відсоток відключень є меншим, однак загальна кількість будинків без опалення залишається значною.

Катерина Поп також повідомила, що майже в кожному районі зафіксовані розриви труб у багатоповерхівках, що пов’язано з несвоєчасним зливом води з систем опалення.

"Усі такі випадки перебувають на контролі районних державних адміністрацій. По кожному будинку визначаються строки проведення робіт та можливості відновлення теплопостачання", – додала вона.

Як відомо, в ніч на 9 січня Київ зазнав масованої атаки російських військ.

За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, енергетична інфраструктура столиці зазнала серйозних пошкоджень внаслідок останніх масованих атак. Через це систему опалення доводилося тимчасово зупиняти у 6000 будинків. Наразі ситуація залишається важкою, але контрольованою.