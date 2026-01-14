Фонд держмайна отримав нового керівника
Дмитро Наталуха очолив Фонд держмайна
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Призначення Наталухи главою Фонду держмайна підтримали 244 нардепи.
Дмитро Наталуха народився 1987 року в Москві. Громадський діяч, народний депутат України 9 скликання, голова Комітету ВРУ питань економічного розвитку. Член депутатської фракції "Слуга народу". Очолював Комітет Ради з питань економічного розвитку.
Як повідомлялось, Фонд держмайна України продав нерухомість колаборанта Сальдо. Фонд зумів "заробити" майже 7 млн гривень.
Україна отримала нового віцепрем'єра та міністра енергетикиВсі новини »
14 січня 2026, 14:25Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони
13 січня 2026, 13:44Президент змінив голову Тернопільської ОДА
12 січня 2026, 21:46
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Дніпропетровщині суд зобов'язав жінку сплатити за газ понад 700 тисяч - як це сталось
14 січня 2026, 17:40В Україні можуть змінити правила мобілізації
14 січня 2026, 17:35"Пішов на роботу, яка була": судили жителя Херсона, який працював на росіян в окупації, щоб заробити на родину
14 січня 2026, 17:15Керівник фінслужби однієї з бригад на Запорізькому напрямку привласнив майже 10 млн грн і втік
14 січня 2026, 16:58На окупованому Запоріжжі люди скаржаться на медицину: "швидка" не допомагає
14 січня 2026, 16:40Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
14 січня 2026, 16:15Агентку РФ, яка роками вела антиукраїнську діяльність, призначили на важливу посаду у Верховну Раду
14 січня 2026, 14:53Під Києвом люди сидять без світла понад 20 годин
14 січня 2026, 14:36Помер депутат від "Слуги народа": що відомо
14 січня 2026, 14:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »