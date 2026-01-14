16:15  14 января
Фонд госимущества получил нового руководителя

Дмитрий Наталуха возглавил Фонд госимущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Назначение Наталухи главой Фонда госимущества поддержали 244 нардепа.

Дмитрий Наталуха родился в 1987 году в Москве. Общественный деятель, народный депутат Украины 9 созыва, председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития. Член депутатской фракции "Слуга народа". Возглавлял Комитет Совета по экономическому развитию.

Как сообщалось, Фонд госимущества Украины продал недвижимость коллаборанту Сальдо. Фонд сумел "заработать" около 7 млн гривен.

