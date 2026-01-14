Фонд госимущества получил нового руководителя
Дмитрий Наталуха возглавил Фонд госимущества
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Назначение Наталухи главой Фонда госимущества поддержали 244 нардепа.
Дмитрий Наталуха родился в 1987 году в Москве. Общественный деятель, народный депутат Украины 9 созыва, председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития. Член депутатской фракции "Слуга народа". Возглавлял Комитет Совета по экономическому развитию.
Как сообщалось, Фонд госимущества Украины продал недвижимость коллаборанту Сальдо. Фонд сумел "заработать" около 7 млн гривен.
Украина получила нового вице-премьера и министра энергетикиВсе новости »
14 января 2026, 14:25Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны
13 января 2026, 13:44Президент сменил главу Тернопольской ОГА
12 января 2026, 21:46
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Руководитель финслужбы одной из бригад на Запорожском направлении присвоил почти 10 млн грн и скрылся
14 января 2026, 16:58Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
14 января 2026, 16:15Агентку РФ, которая годами вела антиукраинскую деятельность, назначили на важный пост в Верховную Раду
14 января 2026, 14:53Под Киевом люди сидят без света более 20 часов
14 января 2026, 14:36Умер депутат от "Слуги народа": что известно
14 января 2026, 14:30Украина получила нового вице-премьера и министра энергетики
14 января 2026, 14:25Задушил из-за ревности: в Киеве мужчина убил жену через полгода после свадьбы
14 января 2026, 14:01Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
14 января 2026, 13:59На Буковине разоблачили хищение средств на ремонте дорог: "заработали" более полумиллиона
14 января 2026, 13:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »