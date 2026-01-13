20:50  13 січня
Кому і як вимикатимуть світло 14 січня
16:55  13 січня
На Прикарпаті викрили посадовця, який вимагав хабарі від рибалок: по 10 тисяя з кожного
16:19  13 січня
Синоптик розповіла, чи довго ще протримаються суворі морози
UA | RU
UA | RU
13 січня 2026, 20:50

Кому і як вимикатимуть світло 14 січня

13 січня 2026, 20:50
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У середу, 14 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначили, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадують, що коли електроенергія з’являється за графіком, треба споживати її ощадливо.

Як повідомлялось, через обстріли без світла залишаються Київ і низка областей. Зокрема споживачі у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрэнерго відключення світла економіка енергетика
У Києві частково призупинено рух наземного електротранспорту
13 січня 2026, 13:55
Блекаути у Києві та області: частина супермаркетів призупинила роботу
13 січня 2026, 12:25
Київ і Бучанський район без світла: ДТЕК запровадив екстрені відключення
13 січня 2026, 08:28
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Загроза балістики: у Дніпрі пролунав потужний вибух
13 січня 2026, 19:35
На Прикарпатті п'яна водійка збила людину і влетіла в огорожу
13 січня 2026, 19:15
Побив і задушив: на Київщині чоловік жорстоко розправився із дружиною
13 січня 2026, 18:55
Свобода від мобілізації за 9 тисяч доларів: у Києві адвокат "продавав" зняття з розшуку ТЦК
13 січня 2026, 18:40
Отримав вирок росіянин, який розстріляв полоненого українського військового на Харківщині
13 січня 2026, 18:15
Рада провалила голосування за призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики
13 січня 2026, 17:15
На Прикарпаті викрили посадовця, який вимагав хабарі від рибалок: по 10 тисяя з кожного
13 січня 2026, 16:55
Ціна питання 18 тисяч "зеленими": в столиці жінка обіцяла киянці "врятувати" її чоловіка від війська
13 січня 2026, 16:40
Шантажував еротичними фото і мав інтим, доки батьків не було вдома: в Одесі винесли вирок нелюду, який роками ґвалтував дітей
13 січня 2026, 16:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »