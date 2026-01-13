Кому і як вимикатимуть світло 14 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 14 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначили, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадують, що коли електроенергія з’являється за графіком, треба споживати її ощадливо.

Як повідомлялось, через обстріли без світла залишаються Київ і низка областей. Зокрема споживачі у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.