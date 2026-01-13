Кому и как будут выключать свет 14 января

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 14 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отметили, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

В компании напоминают, что когда электроэнергия появляется по графику, нужно потреблять ее бережно.

Как сообщалось, из-за обстрелов без света остаются Киев и ряд областей. В частности, потребители в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.