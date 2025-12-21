Українська школярка стала жертвою цькування у Варшаві: МЗС вимагає реакції

Фото: Офіс Президента

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Польщу до справедливого та показового покарання осіб, які виявляють ксенофобське ставлення до українців

.Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Це сталося на тлі повідомлень про цькування 15-річної Дар'ї Гладир, доньки колишнього гравця збірної України з волейболу, у престижному варшавському ліцеї TE Vizja.

Сибіга назвав категорично неприпустимим ставлення польських однокласників до школярки та повідомив, що піднімав це питання на переговорах із польським колегою Радославом Сікорським, отримавши запевнення у належній реакції.

Міністр підкреслив, що український народ не заслуговує на подібне ставлення, і кілька показових кейсів відповідальності можуть продемонструвати, що така поведінка не прийнятна у цивілізованому суспільстві.

Він також доручив усій консульській вертикалі відстежувати подібні випадки та реагувати оперативно і принципово.

Довідка: Юрій Гладир – відомий український волейболіст, який виступав за збірну України й здобув значний досвід у європейських клубах. Із 2013 року має польське громадянство.

Нагадаємо, у вересні у Варшані в районі Бялоленка стався жорстокий напад на молодих українців. За даними поліції, нападники спочатку висловлювали образливі висловлювання та нецензурну лайку через їхню національність, а потім вдались до фізичного насильства