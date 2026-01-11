16:38  11 січня
11 січня 2026, 19:19

Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 12 січня

11 січня 2026, 19:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У понеділок, 12 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії зазначають, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 11 січня, в енергосистемі України запровадили аварійні відключення світла. Енергетики працюють над усуненням аварій.

